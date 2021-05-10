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Асенсио считает, что «Реал» заслуживал победу в матче против «Севильи»

09:56
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио остался недоволен исходом матча 35-го тура ла лиги с «Севильей» (2:2).

«Мы покидаем поле с чувством, что потеряли два очка. Мы выложились до конца в этом матче. Ничья — не то, на что мы рассчитывали, этого не должно было произойти. Все в команде разочарованы этим результатом, но впереди еще три матча, и мы будем пытаться стать чемпионами», — цитирует Асенсио пресс-служба клуба.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/

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