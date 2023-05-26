Асенсио решил покинуть «Реал» после окончания сезона
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио покинет команду в конце сезона, сообщает Relevo.
По информации источника, 27-летний испанец отклонил предложение о продлении контракта с увеличением зарплаты, поскольку хочет играть более важную роль в команде.
Его действующее соглашение истекает в конце сезона. Отмечается, что Асенсио, скорее всего, продолжит карьеру в другом европейском чемпионате.
Полузащитник выступает за «Реал» с 2015 года. В текущем сезоне он сыграл в 50 матчах за клуб во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|36
|27
|4
|5
|66-18
|85
|
2
|Реал
|36
|23
|5
|8
|72-34
|74
|
3
|Атлетико
|36
|22
|7
|7
|66-30
|73
|
4
|Р. Сосьедад
|36
|20
|8
|8
|48-32
|68
|
5
|Вильярреал
|36
|19
|6
|11
|56-36
|63
|
6
|Бетис
|36
|16
|8
|12
|43-39
|56
|
7
|Осасуна
|36
|14
|8
|14
|34-39
|50
|
8
|Атлетик
|36
|14
|8
|14
|46-41
|50
|
9
|Жирона
|36
|13
|10
|13
|56-51
|49
|
10
|Севилья
|36
|13
|10
|13
|45-50
|49
|
11
|Мальорка
|36
|13
|8
|15
|34-40
|47
|
12
|Р. Вальекано
|36
|12
|10
|14
|43-49
|46
|
13
|Валенсия
|36
|11
|7
|18
|39-42
|40
|
14
|Сельта
|36
|10
|10
|16
|41-51
|40
|
15
|Альмерия
|36
|11
|6
|19
|46-62
|39
|
16
|Кадис
|36
|9
|11
|16
|28-52
|38
|
17
|Вальядолид
|36
|11
|5
|20
|33-63
|38
|
18
|Хетафе
|36
|9
|11
|16
|32-44
|38
|
19
|Эспаньол
|36
|8
|11
|17
|47-64
|35
|
20
|Эльче
|36
|4
|9
|23
|28-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.05
|20:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|28.05
|20:00
|
Альмерия – Вальядолид
|- : -
|28.05
|20:00
|
Атлетик – Эльче
|- : -
|28.05
|20:00
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|28.05
|20:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|28.05
|20:00
|
Кадис – Сельта
|- : -
|28.05
|20:00
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|28.05
|20:00
|
Жирона – Бетис
|- : -
|28.05
|20:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|28.05
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|13
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|30
|3
|4
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|22
|3
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|25
|3
|3
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