Асенсио получил особую карточку в FIFA 20 за победу в благотворительном турнире

EA Sports наградила полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио особой карточкой за победу на благотворительном турнире по FIFA 20.

?Campe?n !!! Player Moments Marco Asensio is now available in-game pic.twitter.com/cJla3qI309 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 26, 2020

У новой карточки Асенсио общая сила составляет 89 баллов. Она уже доступна в FIFA 20. Купить ее можно примерно за 80 тысяч единиц виртуальной валюты.

22 марта завершился турнир Ла Лиги по FIFA 20. В нем приняли участие 20 футболистов из испанского чемпионата. Мероприятие было организовано с целью сбора средств на борьбу с коронавирусом. За время трансляции организаторы получили более 140 тысяч долларов.