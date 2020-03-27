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Асенсио получил особую карточку в FIFA 20 за победу в благотворительном турнире

08:30
Марко Асенсио. Фото ФК «Реал».
Марко Асенсио. Фото ФК «Реал».
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EA Sports наградила полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио особой карточкой за победу на благотворительном турнире по FIFA 20.

У новой карточки Асенсио общая сила составляет 89 баллов. Она уже доступна в FIFA 20. Купить ее можно примерно за 80 тысяч единиц виртуальной валюты.

22 марта завершился турнир Ла Лиги по FIFA 20. В нем приняли участие 20 футболистов из испанского чемпионата. Мероприятие было организовано с целью сбора средств на борьбу с коронавирусом. За время трансляции организаторы получили более 140 тысяч долларов.

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