Асенсио не собирается покидать «Реал»
17:33
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался относительно своего будущего.
«Я хотел бы остаться в «Реале». Намерен и дальше выступать за «королевский» клуб. Мне хотелось бы стать легендой «Реала» и помогать команде выигрывать трофеи. Я являюсь поклонником «сливочных» с самого детства», — приводит слова Асенсио издание Football Espana.
В составе мадридского гранда Асенсио выступает с 2015 года. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 35 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю