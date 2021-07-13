Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Асенсио не собирается покидать «Реал»

17:33
Теги:

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался относительно своего будущего.

«Я хотел бы остаться в «Реале». Намерен и дальше выступать за «королевский» клуб. Мне хотелось бы стать легендой «Реала» и помогать команде выигрывать трофеи. Я являюсь поклонником «сливочных» с самого детства», — приводит слова Асенсио издание Football Espana.

В составе мадридского гранда Асенсио выступает с 2015 года. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 35 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хабиб о поединке Порье — Макгрегор: «Это был фальшивый Конор»
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги
Мужчина заступился за женщину в автобусе в Мытищах и был избит
Политолог оценил решение Авакова об отставке
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд