Асенсио, Бэйл и Лунин сдали положительные тесты на коронавирус
18:35
Футболисты «Реала» Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Андрей Лунин и Родригу сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт команды.
Сообщается, что также заболел член тренерского штаба.
Ранее стало известно, что положительные тесты сдали Лука Модрич и Марсело. Оба игрока были изолированы.
19 декабря «Реал» на своем поле долен встретиться с «Кадисом».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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