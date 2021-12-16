Асенсио, Бэйл и Лунин сдали положительные тесты на коронавирус

Футболисты «Реала» Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Андрей Лунин и Родригу сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт команды.

Сообщается, что также заболел член тренерского штаба.

Ранее стало известно, что положительные тесты сдали Лука Модрич и Марсело. Оба игрока были изолированы.

19 декабря «Реал» на своем поле долен встретиться с «Кадисом».