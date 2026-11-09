AS: задолженность «Валенсии» достигла почти 600 миллионов евро

Общая финансовая задолженность «Валенсии» составила 592,8 миллиона евро, сообщает AS со ссылкой на годовую отчетность испанского клуба.

По информации издания, долг увеличился после возобновления строительства нового стадиона «Ноу Месталья». При этом 93 процента задолженности (551,84 миллиона евро) приходится на долгосрочные обязательства. В их числе около 42 миллионов по займам, связанным с бизнесменом Питером Лимом.

На собрании акционеров, которое состоится 9 декабря, будет рассмотрено предложение о конвертации этих 42 миллионов евро в акции клуба. Предыдущий финансовый год клуб завершил с чистой прибылью в размере 320 тысяч евро.

После 12 туров «Валенсия» с 9 очками занимает 19-е место в Ла лиге. Следующую встречу она проведет 10 ноября против «Тавернеса» в Кубке Испании.