AS: задолженность «Валенсии» достигла почти 600 миллионов евро
Общая финансовая задолженность «Валенсии» составила 592,8 миллиона евро, сообщает AS со ссылкой на годовую отчетность испанского клуба.
По информации издания, долг увеличился после возобновления строительства нового стадиона «Ноу Месталья». При этом 93 процента задолженности (551,84 миллиона евро) приходится на долгосрочные обязательства. В их числе около 42 миллионов по займам, связанным с бизнесменом Питером Лимом.
На собрании акционеров, которое состоится 9 декабря, будет рассмотрено предложение о конвертации этих 42 миллионов евро в акции клуба. Предыдущий финансовый год клуб завершил с чистой прибылью в размере 320 тысяч евро.
После 12 туров «Валенсия» с 9 очками занимает 19-е место в Ла лиге. Следующую встречу она проведет 10 ноября против «Тавернеса» в Кубке Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|12
|11
|0
|1
|48-13
|33
|
2
|Реал
|12
|10
|0
|2
|31-10
|30
|
3
|Атлетико
|12
|9
|1
|2
|23-10
|28
|
4
|Бетис
|12
|8
|2
|2
|20-15
|26
|
5
|Реал Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|21-20
|22
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|11
|4
|4
|3
|15-11
|16
|
8
|Вильярреал
|12
|4
|3
|5
|17-15
|15
|
9
|Депортиво
|12
|3
|6
|3
|15-14
|15
|
10
|Расинг
|12
|4
|2
|6
|17-30
|14
|
11
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|10-10
|13
|
12
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
13
|Эспаньол
|12
|3
|3
|6
|13-14
|12
|
14
|Р. Вальекано
|11
|3
|3
|5
|15-21
|12
|
15
|Хетафе
|12
|3
|3
|6
|8-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|3
|6
|12-23
|12
|
17
|Леванте
|12
|2
|5
|5
|16-21
|11
|
18
|Эльче
|12
|2
|4
|6
|14-20
|10
|
19
|Валенсия
|12
|2
|3
|7
|8-20
|9
|
20
|Малага
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
|20.11
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|- : -
|21.11
|16:00
|Алавес – Депортиво
|- : -
|21.11
|18:15
|Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|21.11
|20:30
|Севилья – Бетис
|- : -
|21.11
|23:00
|Реал – Сельта
|- : -
|22.11
|16:00
|Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.11
|18:15
|Расинг – Реал Сосьедад
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Малага
|- : -
|22.11
|23:00
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Леванте – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|7
|1
|2
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|9
|1
|4
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|9
|1
|3