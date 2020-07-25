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AS: тер Штеген испытывает проблемы с коленом, ему может потребоваться операция

15:47
Марк-Андре тер Штеген. Фото AFP
Марк-Андре тер Штеген. Фото AFP
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Вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену может потребоваться операция на колене, сообщает AS.

По информации источника, 28-летний немец испытывает боли в колене, вызванные травмой сухожилия, из-за которой он пропустил 2 матча в начале января. Несмотря на пройденный курс лечения, игрок вновь стал испытывать дискомфорт. Сообщается, что в «Барселоне» обсуждают вопрос о необходимости хирургического вмешательства, решение будет принято после того, как клуб закончит выступления в Лиге чемпионов-2019/20. В случае, если операция состоится, тер Штеген пропустит 3-4 месяца.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 44 матча, в которых пропустил 41 мяч.

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