AS: совет директоров «Барселоны» утвердит Кумана на посту главного тренера во вторник

«Барселона» планирует назначить тренер сборной Голландии Роналда Кумана на пост главного тренера команды, сообщает AS.

Тренерскую перестановку утвердит совет директоров «Барселоны» во вторник. При этом главным нюансом предстоящего соглашения называется действующий контракт Кумана со сборной Голландии, который рассчитан до осени 2022 года. Однако этот вопрос должен быть урегулирован в ближайшее время и не повлечет за собой финансовых затрат.

Куман во время футбольной карьеры выступал за «Барселону» на протяжении шести лет — с 1989 по 1995 год. В ее составе он выиграл четыре чемпиона Испании, Кубок и три Суперкубка страны, Кубок чемпионов УЕФА и Суперкубок Европы.

Сборную Голландии Куман тренирует с 2018 года. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2020.