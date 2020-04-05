AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие внучки Ельцина
Форвард «Сельты» Федор Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения своей возлюбленной — внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой, утверждает AS. По информации СМИ, 14 апреля девушке исполнится 18 лет.
«Игрок неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию по личным вопросам. Клуб не мог разрешить ему уехать, потому что существовал запрет ла лиги. Однако решение было найдено: Смолов сообщил о том, что уезжает с обязательством вернуться в Испанию, как только он решит свои личные дела», — сообщается в AS.
По информации «СЭ», футболист согласовал с «Сельтой» отъезд в Россию. Нападающий пересек границу с соблюдением всех необходимых формальностей.
В текущем сезоне Смолов принял участие в 6 матчах «Сельты» и забил один гол.
Смолов согласовал отъезд с «Сельтой» // Смолов не нарушал запрет Росавиации на полеты в РФ