AS: Роналду сможет сыграть с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. И снова он оказался положительным, сообщает AS.

Однако португалец сохраняет шансы выйти на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Ему нужно за сутки до встречи сдать отрицательный тест.

Первый положительный тест португалец сдал 13 октября. Кришитиану Роналду пришлось пропустить матч своей сборной в Лиге наций со шведами и встречу Лиги чемпионов с киевским «Динамо».