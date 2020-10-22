AS: Роналду сможет сыграть с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча
16:50
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. И снова он оказался положительным, сообщает AS.
Однако португалец сохраняет шансы выйти на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Ему нужно за сутки до встречи сдать отрицательный тест.
Первый положительный тест португалец сдал 13 октября. Кришитиану Роналду пришлось пропустить матч своей сборной в Лиге наций со шведами и встречу Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур