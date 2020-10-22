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AS: Роналду сможет сыграть с «Барселоной», если сдаст отрицательный тест на коронавирус за сутки до матча

16:50
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал второй тест на коронавирус. И снова он оказался положительным, сообщает AS.

Однако португалец сохраняет шансы выйти на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Ему нужно за сутки до встречи сдать отрицательный тест.

Первый положительный тест португалец сдал 13 октября. Кришитиану Роналду пришлось пропустить матч своей сборной в Лиге наций со шведами и встречу Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

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