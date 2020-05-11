AS: «Реал» на 30% сократит зарплаты игрокам в следующем сезоне

Руководство «Реала» намерено сократить зарплаты своим игрокам на следующий сезон, сообщает AS. После понижения на 10% в этом сезоне всем сотрудникам планируют урезать оклады работникам на 30% со следующего чемпионата. Мера коснется более чем 800 человек.

Предполагалось, что за текущий сезон «Реал» получит порядка 820 миллионов евро. При лучшем раскладе мадридцы лишатся 165 миллионов. При сокращении зарплат игрокам первой команды получится сохранить 85 миллионов, аналогичные меры в «Кастилье» принесут еще 15 миллионов. Зарплаты Серхио Рамоса и Гарета Бэйла снизятся с 14,5 до 10 миллионов.

В «Барселоне» убытки составили 120-140 миллионов. Бюджет клуба сократится на 250 миллионов по сравнению с предыдущим. Зарплатная ведомость занимала 65% всего бюджета.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновится 12 июня.