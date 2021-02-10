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AS: Рамос не хочет уходить из «Реала»

13:58
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
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Защитник «Реала» Серхио Рамос не хочет покидать команду, сообщает 10 февраля AS.

По информации источника, 34-летний испанец не отклонял контрактное предложение клуба, о котором сообщало издание Mundo Deportivo, поскольку предложения не было. Сообщается, что футболист не планирует уходить из команды летом 2021 года.

6 февраля Рамос перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. 8 февраля сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/02/10/primera/1612916628_399150.html

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