AS: прогресс Вальверде мешает приглашению Погба в «Реал»

Руководство «Реала» не хочет тратить большие деньги на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает AS. По данным источника, в мадридском клубе видят большие перспективы у Федерико Вальверде, поэтому предпочитают сделать ставку на него, а не на приобретение француза.

Якобы об этом шла речь на последней встрече главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с боссами клуба. Зидан, как известно, выступал за приглашение Погба в Мадрид. Однако теперь это еще больше затруднено в связи с позицией клуба по Вальверде.

Вальверде перешел в «Реал» в 2016 году, затем играл за «Депортиво» на правах аренды, а в Мадрид вернулся в 2018-м и провел с тех пор 43 матча за команду.