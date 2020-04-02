AS: Модрич решил остаться в «Реале» до конца контракта

Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен остаться в мадридском клубе до конца контракта, сообщает AS. По данным источника, 34-летний хорват уведомил руководство «Реала», что не будет вести переговоры с другими клубами и отработает свой контракт до конца, то есть до лета 2021 года.

Ранее появлялась информация о том, что Модрич покинет «Реал» ближайшим летом, однако в нынешнем сезоне тренерский штаб стал больше доверять хорвату, который стал девятым самым используемым «Реалом» игроком с 1904 минутами игры, и футболист принял решение остаться в клубе.