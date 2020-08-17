AS: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»

Новым главным тренером «Барселоны» станет Роналд Куман, сообщает AS.

По данным издания, голландский специалист может сменить на этой должности Кике Сетьена. Ранее президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что Сетьен покинет свой пост.

Источник указывает, что Куман является приоритетным кандидатом для клуба. Другим кандидатом является Маурисио Покеттино, но, скорее всего, тренировать команду будет именно голландец.

57-летний Рональд Куман сейчас является главным тренером сборной Голландии. Он ранее уже работал с «Барселоной» в качестве помощника главного тренера. Специалист также тренировал «Витесс», «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон».

Он выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год и четырежды выиграл с командой чемпионат Испании, а также Кубок европейских чемпионов, забив решающий мяч в финальном матче с «Сампдорией» (1:0).