As: Беллингем хочет сыграть с «Реал Сосьедад» 14 сентября

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем хочет успеть восстановиться к матчу против «Реал Сосьедад» в 5-м туре ла лиги, сообщает As. Встреча пройдет 14 сентября.

По данным источника, британец проходит успешное восстановление, его участие в матче не исключается.

23 августа стало известно, что Беллингем получил мышечную травму правой ноги на тренировке и пропустит около месяца.