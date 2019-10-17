Артуро Видаль: «Я думаю о людях, которые потратили деньги, чтобы оказаться на стадионе»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, о чем думает, когда исполняет подкаты или догоняет уходящий мяч.

— Я не устану повторять: если не оставлять жизнь на футбольном поле, победить нереально, — рассказал 32-летний чилиец L'Equipe. — Футбол — это война. В каждом матче я отдаю всего себя для победы. Когда я иду в подкаты или догоняю уходящий в аут мяч, я думаю о людях, которые потратили деньги, чтобы оказаться на стадионе.

Роналду или Месси? Все, кто немного разбираются в футболе, знают, что Лео — лучший в истории. Месси — инопланетянин, который выходит поиграть с людьми. Вы видите только матчи. Поверьте, на тренировках Месси вытворяет вещи, которые сложно вообразить даже в фантазиях.

В текущем сезоне Видаль сыграл в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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