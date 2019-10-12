Артуро Видаль: «Надеюсь, «Барса» продолжит прогрессировать и возьмет все три трофея»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль выразил надежду, что каталонский клуб сможет завоевать все три трофея в сезоне-2019/20: чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

— Думаю, я еще много могу дать команде и добиться всего, о чем я заявил сразу после перехода, — цитирует Sport Видаля. — Я пришел побеждать, помогать команде завоевывать трофеи. Хочу выиграть все. Знаю, что будет непросто, но у нас есть игроки для этого.

Мы очень странно начали сезон, но сейчас уверены в себе и знаем, что все делаем верно. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и сможем выиграть в конце сезона все три трофея.

В «Барселоне» всегда нужно быть готовым. Когда ты в лучшей команде мира, ты всегда должен быть готов использовать свои шансы и помогать команде.