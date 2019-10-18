Артуро Видаль: «Дембеле надо понять, чего он хочет»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль считает, что его одноклубнику Усману Дембеле надо более ответственно относиться к своему таланту. По его словам, 22-летнему французу пора взрослеть.

— У него безумный талант, — цитирует L'Equipe Видаля. — Когда он станет зрелым, будет играть важнейшую роль в «Барселоне» и сборной Франции. Но ему нужно взрослеть, прислушиваться к своему телу, быть более подготовленным, чтобы избегать травм. Если хочешь быть лучшим, нужно засыпать и просыпаться с мыслью о футболе. Усман в какой-то момент поймет, что ему нужно больше стараться. Я с ним много разговариваю. Это отличный парень. Но ему нужно осознать, чего он хочет в жизни, понимать, где и с кем он играет. Я вижу у него прогресс.