Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Артур сообщил игрокам «Барселоны», что покидает клуб

29 июня 2020, 14:58
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Артур объявил об уходе из клуба во время утренней тренировки команды, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 23-летний бразилец собрал игроков в круг во время утренней тренировки и сообщил, что покинет клуб.

Ранее сообщалось, что Артур прошел медобследование перед переходом в «Ювентус» и подпишет контракт с туринцами на пять лет.

В текущем сезоне Артур провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир