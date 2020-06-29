Артур сообщил игрокам «Барселоны», что покидает клуб

Полузащитник «Барселоны» Артур объявил об уходе из клуба во время утренней тренировки команды, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, 23-летний бразилец собрал игроков в круг во время утренней тренировки и сообщил, что покинет клуб.

Ранее сообщалось, что Артур прошел медобследование перед переходом в «Ювентус» и подпишет контракт с туринцами на пять лет.

В текущем сезоне Артур провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.