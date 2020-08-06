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Артур собирается вернуться в Испанию, чтобы расторгнуть контракт с «Барселоной»

6 августа 2020, 23:47
Артур. Фото Sport.es.
Артур. Фото Sport.es.
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Бразильский полузащитник Артур планирует вернуться в Испанию, сообщает Mundo Deportivo. Он хочет расторгнуть контракт с «Барселоной». Ранее сообщалось, что он покинул команду и отказался играть в Лиге чемпионов. По окончании сезона он перейдет в «Ювентус», а «Барсу» пополнит Миралем Пьянич.

По утверждению президента «Барсы» Хосепа Марии Бартомеу, игрок нарушил договоренности о том, что доиграет сезон до конца, в том числе в Лиге чемпионов, и только потом отправится в Италии. До этого сообщалось, что каталонский клуб может оштрафовать его. При этом в «Барсе» ему сказали, что после возращения ему будет нужно пройти тест на коронавирус, а также встретится с руководством клуба перед тем, как получить разрешение вернуться к работе. До этого также была информация, что от игрока потребуют извинений.

В текущем сезоне 23-летний Артур провел 28 матчей за «Барселону». В его активе четыре гола и четыре результативные передачи.

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