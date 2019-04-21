Артур: "Не ожидал, что буду много играть в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артур подчеркнул, что капитан команды Лионель Месси помог ему быстро адаптироваться в команде. Артур перешел в "Барсу" в этом сезоне. На данный момент он провел 39 матчей во всех турнирах.

- В "Барселоне" я не ожидал, что буду много играть, - цитирует Esporte Interativo Артура. - Я думал, что буду проходить период адаптации, но все одноклубники очень помогли мне. Думаю, это был один из факторов, позволивших мне быстро адаптироваться.

Месси невероятен, как на поле, так и вне его. Он наш лидер, читает футбол как никто другой. Он невероятно умен. Он говорит не только со мной, но и с другими новичками.