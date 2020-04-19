Полузащитник «Барселоны» Артур прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Интер».

— Интерес со стороны такого клуба, как «Интер», имеющего мировое признание, отличного тренера и мощный состав — повод для гордости, — приводит Gazzetta dello Sport слова Артура. — Тем не менее, сейчас я думаю только о «Барселоне». Прекрасно чувствую себя как в клубе, так и в городе, и вижу себя в сине-гранатовой футболке еще многие годы.

Артур перешел в «Барселону» из «Гремио» летом 2018 года за 31 миллион евро. В сезоне-2019/20 23-летний бразилец провел за каталонскую команду 23 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 56 миллионов евро.