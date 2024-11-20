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«Арсенал» заинтересован в переходе Гюлера из «Реала» по примеру Эдегора

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может на правах аренды перейти в лондонский «Арсенал», сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонцы видят в потенциальной сделке параллель с переходом Мартина Эдегора в английский клуб — в январе 2021 года «Арсенал» арендовал норвежца, а через полгода выкупил его из «Реала».

Гюлер перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом прошлого года. С того момента он провел за мадридцев 24 матча во всех турнирах, забив 6 мячей.

Контракт 19-летнего турка с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Арда Гюлер
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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Р. Вальекано – Лас-Пальмас
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Реал – Осасуна
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Вильярреал – Алавес
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9.11 23:00
Леганес – Севилья
 1 : 0
10.11 16:00
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