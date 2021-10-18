Арсен Венгер считает, что Бензема должен выиграть «Золотой мяч в этом году»
Арсен Венгер назвал фаворита на «Золотой мяч»
07:22
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть выиграть «Золотой мяч» 2021 года.
«В этом году нет неприкасаемых. Карим Бензема по индивидуальной показателям и последовательности находится на высшем уровне. Неопределенность заключается в следующем: играет ли вес трофеев решающую роль?» — цитирует Венгера Telefoot.
В нынешнем сезоне 33-летний француз провел 8 матчей за «Реал», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре «Шатле» в Париже.
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