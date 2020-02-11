Ариц Адурис: «Устали от того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают все»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис прокомментировал вылет «Реала» и «Барселоны» из розыгрыша Кубка Испании. На четвертьфинальной стадии каталонцы проиграли баскской команде, а «Реал Сосьедад» победил мадридцев.

— Новый формат проведения Кубка Испании не дискредитировал себя, а обрел новую ценность, — цитирует форварда Marca. — Мы немного устали от того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают все. Приятно видеть соревнования с большей динамикой, как в Англии. Этот формат нравится всем.

Главным изменением является отмена двухматчевого противостояния на всех стадиях турнира вплоть до полуфинала. Также теперь клубы Примеры начинают турнир наряду с остальными командами с 1/128 финала.