Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис после победы над «Барселоной» в матче 1-го тура чемпионата Испании (1:0) отметил, что всегда готов помочь команде. 38-летний испанец стал автором победного гола ударом через себя.

— Команда была потрясающей, — цитирует пресс-служба клуба Адуриса. — Нет лучшего способа начать сезона, чем добыть три очка в матче против «Барсы». Очень рад помочь команде. Я говорил, что всегда буду готов помочь «Атлетику», и сегодня смог доказать это. Атмосфера «Сан-Мамеса» всегда великолепна, но это правда, что сегодня люди воспринимали эту игру с еще большим энтузиазмом.