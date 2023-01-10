Источник: Симеоне уйдет из «Атлетико» в конце этого сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне покинет свой пост по окончании этого сезона. Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщали журналист Пако Каридад. Отмечается, что специалист уже сообщил о своем решении генеральному директору клуба Мигелю Анхелю Хилю.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством 52-летнего аргентинца мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Столько же раз команда выходила в финал Лиги чемпионов.

Помимо этого, «Атлетико» выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.