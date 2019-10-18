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Аргентинцы предлагают провести матч между «Барселоной» и «Реалом» в Буэнос-Айресе

14:44
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Аргентинские фанаты обратились к футбольному руководству страны, чтобы оно пригласило «Реал» и «Барселону» для проведения матча чемпионата Испании в Буэнос-Айрес. Как сообщает AS, такое предложение возникло в качестве ответа на то, что финал Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» из соображений безопасности в прошлом сезоне был сыгран на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «Реалом» должен был пройти на «Камп Ноу» 26 октября. Однако из-за уличных протестов и беспорядков в Каталонии встреча была перенесена на декабрь.

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