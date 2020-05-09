Арда Туран: «Я думал, что перехожу в «Баварию», а не в «Барселону». Агент даже не сказал, что меня продали»

Полузащитник Арда Туран рассказал о том, как переходил в «Барселону» из «Атлетико» летом 2015 года.

— Агент не говорил мне, что я перейду в «Барселону», — приводит Marca слова Турана. — Он даже не сказал, что меня куда-то продали. Узнал только через 15 дней. Вообще, думал, что перехожу в «Баварию»! Правда, в какой-то момент у агента из сумки выпал документ, и я увидел логотип «Барселоны». Не мог поверить своим глазам! Мне было очень грустно, когда я уходил из «Барселоны». Вальверде не давал мне играть, а я больше всех помогал Месси и Суаресу.

На счету Турана 15 голов и 11 результативных передач в 55 матчах за «Барселону». Контракт 33-летнего турка с каталонским клубом действует до конца июня 2020 года.