Гюлер: «При Алонсо чувствую себя более важным игроком «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер рассказал, что его роль в клубе изменилась после прихода Хаби Алонсо.

«Чувствую себя более важным игроком «Реала» [после прихода Хаби Алонсо]. Он видит меня полузащитником, и это даже лучше. Сейчас я даже не думаю об уходе. Сейчас я полностью сосредоточен на «Реал», — цитирует Гюлера Madrid Xtra.

20-летний турок в прошлом сезоне провел 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.