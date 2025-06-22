Гюлер: «При Алонсо чувствую себя более важным игроком «Реала»
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер рассказал, что его роль в клубе изменилась после прихода Хаби Алонсо.
«Чувствую себя более важным игроком «Реала» [после прихода Хаби Алонсо]. Он видит меня полузащитником, и это даже лучше. Сейчас я даже не думаю об уходе. Сейчас я полностью сосредоточен на «Реал», — цитирует Гюлера Madrid Xtra.
20-летний турок в прошлом сезоне провел 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
