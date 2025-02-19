Арбитр, удаливший Беллингема, опубликовал заявление о расследовании в отношении его внефутбольной деятельности

Испанский судья Хосе Мунуэра Монтеро сделал заявление в ответ на сообщения испанских СМИ о том, что в отношении его внефутбольной деятельности начато расследование.

«В последнее время стало очевидно, что на судейский корпус оказывается чрезмерное давление. В этот раз главным действующим лицом оказался я.

Компания Talentus Sports Speakers, которая принадлежит Хосе Луису Мунуере, с момента своего создания не выставляла счетов никаким спортивным организациям.

Цель этого портала — повысить ценность потенциальных участников бесед, в основном молодых аспирантов, которые ищут свою первую работу. Для этого публикуются многочисленные предложения о работе. Таким образом были распространены сотни объявлений о вакансиях, опубликованных самими компаниями или спортивными организациями, которые перенаправляются непосредственно на профиль Linkedin каждой из организаций. Во всех случаях это происходило без какой-либо компенсации со стороны компаний, клубов или организаций, с которыми даже не связывались.

Я намерен подать соответствующие гражданские и уголовные иски против СМИ, которые намеренно или опрометчиво распространили неверную, заведомо ложную или предвзятую информацию», — написал Монтеро в социальных сетях.

О проведении расследования в отношении Монтеро стало известно после матча 24-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Осасуной», который завершился со счетом 1:1. В ходе игры судья показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему за оскорбление арбитра. Также судья назначил пенальти в ворота «Реала».