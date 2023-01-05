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Судейство

Сегодня, 20:22

Арбитр Матеу Лаос может завершить карьеру

Виталий Косик
Корреспондент
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Матеу Лаос.
Фото Reuters

Испанский арбитр Матеу Лаос может в скором времени завершить судейскую карьеру, сообщает TyC Sports.

Испанец работал в матче четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, пенальти — 4:3). В ходе матча несколько раз происходили стычки между игроками. Судейство после игры критиковали представители обеих команд. В этом матче Лаос показал 17 желтых карточек.

31 декабря 2022 года в матче 15-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:1) испанский арбитр также продолжал принимать спорные решения. За игру он показал 16 желтых и две красные карточки.

45-летний арбитр судил финал Лиги чемпионов в 2021 году, также обслуживал матчи ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

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2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
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