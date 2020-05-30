Арбелоа войдет в тренерский штаб молодежной команды «Реала»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа займет пост тренера одной из молодежных команд академии «Королевского клуба», сообщает Marca.

В данный момент не уточняется, в какой из 13 команд академии будет работать Арбелоа, однако сообщается, что решение уже принято. 37-летний испанец недавно получил тренерскую лицензию. В процессе обучения он уже успел поработать в академии «Реала» в качестве стажера.

Арбелоа выступал за «Реал» с 2002 по 2006 и с 2009 по 2016 годы. В составе «сливочных» он стал чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании и Лигу чемпионов, а также по одному разу побеждал в клубном чемпионате мира, Суперкубках Испании и УЕФА.