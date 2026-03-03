Арбелоа теряет поддержку игроков «Реала» на фоне неудачных результатов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа, возглавивший команду в январе, рискует лишиться кредита доверия со стороны игроков. По информации The Athletic, серия неудачных результатов привела к тому, что футболисты все меньше поддерживают 43-летнего специалиста.

Источник сообщает, что первоначальный всплеск эмоций и улучшение атмосферы в раздевалке с приходом Арбелоа сошли на нет. Недавние поражения в Ла лиге и Кубке Испании серьезно подорвали веру игроков в тренерские идеи. Особенно болезненным стал домашний проигрыш «Хетафе» (0:1) в 26-м туре чемпионата Испании — для мадридцев второй подряд в Ла лиге. До этого команда уступила на выезде «Осасуне» (1:2).

Сообщается, что пока руководство клуба не рассматривает вопрос увольнения Арбелоа. Однако, как отмечает The Athletic, если напряженность в коллективе продолжит расти, то его могут отправить в отставку.

Под руководством Арбелоа «Реал» провел 12 матчей, одержав 8 побед и потерпев 4 поражения. Испанский клуб уже вылетел из Кубка Испании и отстает на 4 очка от «Барселоны» в Ла лиге.

6 марта «Реал» на выезде сыграет с «Сельтой» в 27-м туре.

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