Арбелоа раскритиковал арбитров после ничьей с «Бетисом»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании.
«Для меня в последнем эпизоде с Менди все предельно ясно. Не нужно многого, чтобы понять, что в таких ситуациях, когда ты используешь свое тело, ты становишься неустойчивым. Но чтобы это понять, нужно иметь базовое представление о футболе. И у нас проблема в том, что те, кто принимает решения, этого не понимают. Разочарован, как и во многих других случаях. Совершенно очевидный пенальти был на Браиме в первом тайме, который мог бы решить исход игры в нашу пользу. Явная игра рукой, тут и говорить нечего, все очевидно. Это не первый раз, когда с нами происходит что-то подобное. Такие решения действительно влияют на игру», — приводит AS слова Арбелоа.
«Реал» с 74 очками идет на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков, при этом у каталонцев игра в запасе. «Бетис» располагается на пятой строчке — 50 очков.
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|И
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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|0-0
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7
|Хетафе
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|0-0
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8
|Р. Вальекано
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|0-0
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
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|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -