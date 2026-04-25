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25 апреля, 00:37

Арбелоа раскритиковал арбитров после ничьей с «Бетисом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ничью с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Для меня в последнем эпизоде с Менди все предельно ясно. Не нужно многого, чтобы понять, что в таких ситуациях, когда ты используешь свое тело, ты становишься неустойчивым. Но чтобы это понять, нужно иметь базовое представление о футболе. И у нас проблема в том, что те, кто принимает решения, этого не понимают. Разочарован, как и во многих других случаях. Совершенно очевидный пенальти был на Браиме в первом тайме, который мог бы решить исход игры в нашу пользу. Явная игра рукой, тут и говорить нечего, все очевидно. Это не первый раз, когда с нами происходит что-то подобное. Такие решения действительно влияют на игру», — приводит AS слова Арбелоа.

«Реал» с 74 очками идет на втором месте в Ла лиге и отстает от «Барселоны» на 8 очков, при этом у каталонцев игра в запасе. «Бетис» располагается на пятой строчке — 50 очков.

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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
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5
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6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
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17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
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