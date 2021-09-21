Араухо получит предложение о новом контракте сразу после успешных переговоров «Барселоны» с Фати

«Барселона» работает над продлением контракта защитника Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

Агенты игрока и представители клуба начали переговоры летом и сейчас считают, что смогут прийти к соглашению. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять сезонов.

«Блаугранас» уже расположили его в перечне футболистов-кандидатов на продление контракта сразу следом за нападающим Ансу Фати, активные переговоры с которым ведутся на данный момент.

Действующее соглашение Араухо рассчитано до 2023 года, однако «Барселона» намерена удерживать своих юных воспитанников в основной команде, дабы поддерживать имидж академии клуба.