Араухо получит предложение о новом контракте сразу после успешных переговоров «Барселоны» с Фати
15:50
«Барселона» работает над продлением контракта защитника Рональда Араухо, сообщает Sport.es.
Агенты игрока и представители клуба начали переговоры летом и сейчас считают, что смогут прийти к соглашению. Ожидается, что договор будет рассчитан на пять сезонов.
«Блаугранас» уже расположили его в перечне футболистов-кандидатов на продление контракта сразу следом за нападающим Ансу Фати, активные переговоры с которым ведутся на данный момент.
Действующее соглашение Араухо рассчитано до 2023 года, однако «Барселона» намерена удерживать своих юных воспитанников в основной команде, дабы поддерживать имидж академии клуба.
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