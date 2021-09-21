Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1). Он забил единственный гол команды на 90-й минуте.

«Жаль, мы хотели выиграть и провели, мне кажется, отличный матч, несмотря на рано пропущенный гол. Соперник ушел в защиту, и мы вели игру. Жаль, что наш гол случился так поздно.

«Гранада» забила после стандартного положения, это следствие того, что мы потеряли концентрацию. Это необходимо исправить.

Мы не тренировали вариант с Пике в нападении, но такой вариант нам пригодился, когда мы начали использовать забросы", — приводит слова Араухо Marca.

«Барса» набрала восемь очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Гранады» три очка и 17-я позиция.