Араухо — о ничьей с «Гранадой»: «Жаль, что гол «Барселоны» случился так поздно»
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1). Он забил единственный гол команды на 90-й минуте.
«Жаль, мы хотели выиграть и провели, мне кажется, отличный матч, несмотря на рано пропущенный гол. Соперник ушел в защиту, и мы вели игру. Жаль, что наш гол случился так поздно.
«Гранада» забила после стандартного положения, это следствие того, что мы потеряли концентрацию. Это необходимо исправить.
Мы не тренировали вариант с Пике в нападении, но такой вариант нам пригодился, когда мы начали использовать забросы", — приводит слова Араухо Marca.
«Барса» набрала восемь очков и на данный момент занимает седьмое место. У «Гранады» три очка и 17-я позиция.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/barcelona-granada-cf-directo/2021/09/20/01_0101_20210920_178_5683.html
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