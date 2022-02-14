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Сегодня, 04:30

Араухо извинился за оскорбления в адрес «Эспаньола»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:2) извинился за свое поведение перед соперником.

В концовке матча Араухо вступил в спор с удаленным полузащитником «Эспаньола» Нико Меламедом, а также показал два пальца, намекая на вылет соперника на второй дивизион.

«Я хочу извиниться перед всеми в «Эспаньоле» за неудачный поступок, который я сделал сегодня вечером. Все произошло из-за напряженности, возникшей во время такого спорного дерби. Я считаю себя человеком, который уважает соперника. Именно поэтому я не горжусь тем, что произошло», — написал Араухо в Twitter.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 28 очками — на 13-й строчке.

ФК Барселона
ФК Эспаньол
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Педри огорчен результатом матча «Барселоны» с «Эспаньолом»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 2 : 4
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 2 : 0
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 2 : 2
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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