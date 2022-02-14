Араухо извинился за оскорбления в адрес «Эспаньола»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо после матча 24-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (2:2) извинился за свое поведение перед соперником.

В концовке матча Араухо вступил в спор с удаленным полузащитником «Эспаньола» Нико Меламедом, а также показал два пальца, намекая на вылет соперника на второй дивизион.

«Я хочу извиниться перед всеми в «Эспаньоле» за неудачный поступок, который я сделал сегодня вечером. Все произошло из-за напряженности, возникшей во время такого спорного дерби. Я считаю себя человеком, который уважает соперника. Именно поэтому я не горжусь тем, что произошло», — написал Араухо в Twitter.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 28 очками — на 13-й строчке.