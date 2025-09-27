Футбол
27 сентября, 09:55

Араухо хочет завершить карьеру в «Барселоне»

Сергей Ярошенко

Защитник Рональд Араухо намерен продолжить карьеру в «Барселоне» до окончания срока его контракта в 2031 году, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника , 26-летний уругваец мечтает выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов и был бы рад завершить свою карьеру в каталонском клубе. Араухо считает, что по стилю игры и по характеру похож он похож на экс-капитана и защитника сине-гранатовых Карлеса Пуйоля.

Араухо выступает за «Барселону» с 2020 года. За это время на его счету 180 матчей за команду в которых, он забил 11 голов и отдал 7 результативных переда. По условиям контракта, рассчитанного до конца июня 2031 года, Араухо мог покинуть «Барселону» минувшим летом за 65 миллионов, однако защитник не рассматривал подобный вариант. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма».

  • Иньес Андреста

    Физически неплох,но интеллектом совсем не Пуйоль.

    27.09.2025

  • Иньес Андреста

    И против ПСЖ годом ранее.

    27.09.2025

  • spectans

    спасибо дорогой Араухо за феноменальную игру в ответном матче против Интера. Не забуду, подставил всех так подставил.

    27.09.2025

