Араухо хочет завершить карьеру в «Барселоне»
Защитник Рональд Араухо намерен продолжить карьеру в «Барселоне» до окончания срока его контракта в 2031 году, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника , 26-летний уругваец мечтает выиграть с «Барселоной» Лигу чемпионов и был бы рад завершить свою карьеру в каталонском клубе. Араухо считает, что по стилю игры и по характеру похож он похож на экс-капитана и защитника сине-гранатовых Карлеса Пуйоля.
Араухо выступает за «Барселону» с 2020 года. За это время на его счету 180 матчей за команду в которых, он забил 11 голов и отдал 7 результативных переда. По условиям контракта, рассчитанного до конца июня 2031 года, Араухо мог покинуть «Барселону» минувшим летом за 65 миллионов, однако защитник не рассматривал подобный вариант. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
12
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|5-7
|7
|
14
|Овьедо
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
17
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
19
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11-14
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
|26.09
|22:00
|
Жирона – Эспаньол
|0 : 0
|27.09
|15:00
|
Хетафе – Леванте
|1 : 1
|27.09
|17:15
|
Атлетико – Реал
|5 : 2
|27.09
|19:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 0
|27.09
|22:00
|
Вильярреал – Атлетик
|1 : 0
|28.09
|15:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|0 : 1
|28.09
|17:15
|
Эльче – Сельта
|2 : 1
|28.09
|19:30
|
Барселона – Р. Сосьедад
|2 : 1
|28.09
|22:00
|
Бетис – Осасуна
|2 : 0
|30.09
|21:00
|
Валенсия – Овьедо
|1 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Луис Милья
Хетафе
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|5
|1
|2
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2