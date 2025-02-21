Апелляция «Реала» на снятие дисквалификации с Беллингема отклонена

Апелляционный комитет отклонил просьбу «Реала» об отмене дисквалификации полузащитника мадридской команды Джуда Беллингема.

Отстранение 21-летнего футболиста на две игры остается в силе. Таким образом, он пропустит матчи ла лиги с «Жироной» (23 февраля) и «Бетисом» (2 марта).

Беллингем получил прямую красную карточку в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1) после разговора с арбитром в конце первого тайма. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) посчитал слова, сказанные англичанином в адрес судьи Мунуэры Монтеро, пренебрежительными и дисквалифицировал полузащитника.

Сам Беллингем после игры с «Осасуной» заявил, что не оскорблял судью и не сказал ему ничего плохого.