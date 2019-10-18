Апелляция «Барселоны» отклонена, Дембеле пропустит два матча

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:0) получил красную карточку. Игрок был дисквалифицирован на две встречи, сообщает As.

После вынесения решения «Барселона» подала апелляцию по сокращению наказания до одного матча, однако получила отказ.

В нынешнем сезоне 22-летний француз провел 4 матча и забил 1 гол.

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