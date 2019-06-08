Антуан Гризманн: "Я уже знаю, где буду играть"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн сообщил, что определился с местом продолжения карьеры.

– В каком клубе продолжу карьеру? Я уже знаю, где буду играть", – приводит слова Гризманна Le10sport.com со ссылкой на Télématin.

Ранее форвард объявил об уходе из "Атлетико". До этого в СМИ появилась информация, что "Барса" заморозила трансфер из-за больших затрат на покупку игрока, а также из-за недовольства футболистов "Барсы".

28-летний Гризманн в прошедшем сезоне провел 48 матчей за "Атлетико", забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. По сообщениям СМИ, на француза также претендуют "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".