Антуан Гризманн: «Я еще адаптируюсь к игре с Суаресом и Месси»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн считает, что у него еще сложится эффективное взаимодействие с Луисом Суаресом и Лионелем Месси. Пока им втроем не доводилось играть из-за травм уругвайца и аргентинца.

— Я в клубе всего два месяца, — цитирует El Mondo Deportivo Гризманна. — Все еще привыкаю к игре в «Барселоне», к амплуа и движениям своих партнеров по команде. Адаптируюсь к игре с Суаресом, Месси и Дембеле. А они привыкают играть со мной. Но я вижу, что мы вместе двигаемся в правильном направлении как команда.