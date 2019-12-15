Антуан Гризманн: «Раньше я смотрел класико по телевизору, а сейчас мечтаю сыграть в этом матче»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об ожидании матча против «Реала». Встреча пройдет 18 декабря и начнется в 22:00 мск.

— Я очень счастлив, — цитирует Гризманна Mundo Deportivo. — Это будет невероятный, очень важный день для меня, и я надеюсь подойти к нему в лучшем состоянии, чтобы провести отличный матч.

Это будет мой первый раз, но, как и всегда, я постараюсь быть спокойным, хорошо подготовиться и получить удовольствие от времени до, во время и после матча со своими партнерами.

Это игра, которую все ждут, о которой начинают говорить за 4-5 дней. Все смотрят ее, это очень важная битва и для фанатов, и для игроков. Раньше я смотрел класико по телевизору, а сейчас мечтаю сыграть в этом матче и стать одним из действующих лиц.