Антуан Гризманн: «После поражения «Атлетику» было много комментариев, «Барселона» поработала на этой неделе»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Бетисом» (5:2) во втором туре чемпионата Испании. Форвард оформил дубль, это его первые голы в официальных матчах за каталонцев.

— После поражения было много комментариев, мы поработали на этой неделе, — цитирует Marca Гризманна. — Они разбудили нас, в конце концов провели отличную игру с большим количеством голов, мы наслаждались. Хотели снова играть после Бильбао, действовали лучше, но есть, куда стремиться.

Когда важные игроки отсутствуют, команда должна сделать шаг вперед, как сегодня и было. Мы — команда, это лучшее, что у нас есть.

Второй гол? Вижу, как Лео исполняет это на тренировке, и скопировал у него.

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