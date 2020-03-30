Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об отношении к переносу соревнований из-за пандемии коронавируса.

— Моя изоляция проходит хорошо, но ничего нельзя сделать, — цитирует Mundo Deportivo Гризманна. — Я невероятно скучаю по футболу, но я без понятия, когда возобновятся соревнования и когда нам разрешат тренироваться. Кроме того, я расстроен из-за переноса чемпионата Европы, хотя для сборной Франции это к лучшему, ведь у нас в этом сезоне было много травм.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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