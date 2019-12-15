Антуан Гризманн: «Ничья с «Реал Сосьедад» нас расстроила»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн жалеет об упущенных моментах в матче чемпионата Испании с «Реал Сосьедад» (2:2). По словам француза, каталонцы могли одержать победу в этой игре.

— У обеих команд были моменты, чтобы забить еще, — цитирует Marca Гризманна. — Но все закончилось ничьей, которая нас расстроила. Во втором тайме мы могли забить третий мяч и добыть победу. Но не получилось. И это очень огорчает. Соперник хорошо адаптировался по ходу игры и сохранял хорошую организованность. Тем не менее, нам надо переключиться на следующий матч — с «Реалом».