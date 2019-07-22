Антуан Гризманн: "Неймар в "Барселоне"? В команде есть Дембеле, Коутинью и Малком"

Новичок "Барселоны", форвард Антуан Гризманн считает, что еще преждевременно рассуждать на тему возможного прихода в каталонский клуб нападающего "ПСЖ" Неймара​, сообщает Diario AS.

Ранее сообщалось, что каталонцы предлагают парижанам 100 миллионов евро за 27-летнего Неймара и двух игроков на выбор.

– Прежде чем говорить о возможном приходе Неймара в "Барселону" нужно отметить, что трансфер должен быть завершен, потому что это очень сложная ситуация, – приводит слова Гризманна Diario AS. – Конечно, он хороший футболист, хотя у него было несколько травм, но ему удается играть на невероятном уровне. Вы должны помнить, что в составе "Барселоны" также есть Дембеле, Коутиньо и Малком, которые важны для клуба.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.