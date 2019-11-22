Антуан Гризманн: «Не знаю, как финтить»

Нападающий сборной Франции и «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к дриблингу, а также пошутил над партнером по команду Самюэлем Юмтити.

- Я не знаю, как финтить, мне нравится играть на скорости в одно или два касания, — приводит слова нападающего на презентации Puma Sport.es. — Они говорят, что эти бутсы помогут Юмтити лучше защищаться.

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